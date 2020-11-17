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疫苗消息刺激國際油價上漲 銅價漲至兩年最高

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油價格創下一周來最大漲幅，因為疫苗再傳捷報，增強需求將會成長的預期。黃金價格持平，銅價升至兩年多以來的最高點，反映中國公布優於預期的經濟數據並向金融市場注入流動性。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價大漲

美國原油期貨大漲3%，Moderna表示，在一項大型後期臨床試驗的初步分析中，其新冠肺炎疫苗的效果達到94.5%。上周輝瑞也公佈了疫苗方面的樂觀消息，提振了全球範圍內的風險資產。

「這是今天的大新聞，每個人都在買進。」 Strategic Energy & Economic Research的總裁Michael Lynch也提醒，「要實現很大一部分人口接種疫苗還需要好幾個月的時間。」

與此同時，美國總統當選人拜登的兩位公衛顧問表示，他們贊成採取有針對性的地方性防疫措施，反對全國封鎖。

12月交割的西德州中級原油（WTI）上漲1.21美元，報收每桶41.34美元； 1月交割的布蘭特原油上漲了1.04美元，收於每桶43.82美元。

●黃金收復失地

疫苗消息最初打擊了黃金的避險需求，金價一度下跌1.3%；之後回穩。

RJO Futures.策略師Bob Haberkorn說，投資人預料美國會有更多防疫封鎖，且未來拜登政府的刺激政策將提振黃金需求，抓住金價下跌的機會買進。

最大的黃金ETF SPDR Gold Shares上周出現2016年以來最大規模單周資金流出，之前有消息稱輝瑞和BioNTech的疫苗在中期分析中表現超過90%的效果。

紐約時間下午1:56，現貨黃金下跌0.1%至每英兩1,887.50美元；12月交割的黃金期貨上漲0.1%，收於1,887.80美元。

●銅價躍升至兩年高點

中國經濟復甦力度在10月增強，消費者支出穩步回升，工業增加值和投資增速均快於預期。

中國大陸經濟的快速反彈幫助推動了今年創紀錄的銅進口，支撐銅價較3月低點回升了約60%。

倫敦金屬交易所期銅一度上漲2.8%，至每噸7,179美元，創下2018年6月以來的最高價位，收盤報7,108美元。

疫苗 金價

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