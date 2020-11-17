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特斯拉12月將納入標普500指數 盤後飆漲逾13％

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉12月將納入標普500指數。（美聯社）
特斯拉12月將納入標普500指數。（美聯社）

電動車大廠特斯拉（Tesla）將獲得納入標普500指數，並且於12月21日周一美股開盤前生效，這會讓這家車廠的投資人基數大幅拓展，消息也激勵特斯拉盤後股價飆漲逾13%。

由於特斯拉市值龐大，納入指數勢必會造成很大的影響，因此標普道瓊指數公司正在尋求回饋意見，以決定是否在12月21日指數重新調整生效日期一次納入特斯拉，或者分兩部分進行。至於特斯拉將取代標普500指數中的哪一檔股票，稍後才會公布。

早在數月之前，特斯拉將被納入標普500指數的臆測就已滿天飛，然而在指數於9月初進行季度調整時，該公司並未被納入指數，導致股價暫時回檔。納入指數的相關預期已帶動特斯拉股價今年來大漲近五倍，市值接近3,900億美元，因此將成為歷來被納入標普500指數時市值最大的企業。特斯拉也將成為指數中權重最具影響力的成分股之一，與波克夏公司、嬌生和P&G同樣具影響力。

特斯拉股價在16日盤後大漲逾13%至每股462.15美元。

雖然被納入指數，象徵特斯拉已是家成熟公司，但這可能會減損特斯拉瘋狂的股票吸引力，不過，成為標普500指數成分企業也帶來好處，包括迫使追蹤指數的投資者與共同基金買進。納入指數以及特斯拉股價在過去數月急遽大漲，代表監督被動式基金的經理人將必須出售手上數百億美元價值的其他檔標普500指數成分股，以便為買進特斯拉騰出資金配置空間。另一方面，原本就尋求出脫持股部位的特斯拉長期投資人可能會試圖脫手股票，因為知道指數基金必須買進。

上述操作可能代表特斯拉股價迎來更多波動，儘管這檔股票早已習於波動。特斯拉從2010年上市以來，馬斯克的信徒加上散戶大軍炒作，已讓特斯拉成為美國極具波動性的一檔股票。不過，未來機構投資者以較穩定的方式持股，可能有助於穩定這類動盪走勢。

特斯拉執行長馬斯克。（路透）
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

特斯拉 標普 馬斯克

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