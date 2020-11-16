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北美創立6G聯盟 華為中興遭排除

中央社 / 台北16日電

北美電信組織ATIS最近創立名為Next G Alliance的6G通訊技術聯盟，已邀請谷歌、蘋果、臉書、微軟等27家巨頭加入共同開發，但中國通訊龍頭華為、中興已遭排除。

綜合通訊網媒Mobile World Live和Unwire報導，電子通訊標準化聯盟（ATIS）最近創立次世代行動通訊聯盟（Next G Alliance），已邀請多間美國、加拿大通訊公司與世界網路、通訊巨頭參與，其中包括谷歌（Google）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）與微軟（Microsoft）。

Next G Alliance官網顯示，諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）以及韓國的三星、LG等通訊巨頭也都獲邀加入創始會員。

據報導，Next G Alliance聯盟第一次會議將於美國時間11月16日召開，正式工作小組會議將於2021年啟動。

Next G Alliance的成立，象徵將爭奪6G行動網路技術研發的先機，期望在制定各種標準有更多話語權。但中國通訊巨頭華為、中興被排除在該組織外，未能成為創始會員，組織召集人指原因是受到美國貿易禁令限制。

報導引述ATIS總裁兼執行長米勒（Susan Miller）表示，如果企業被排除在美國政府機構的採購合約外，就不能加入成為Next G Alliance的創始會員；而華為、中興本來在2018年就已加入。

華為創辦人任正非去年底接受日本共同社專訪時曾宣稱，華為已經啟動6G研發，並領先世界，他相信可以在10年內投入使用。

華為

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