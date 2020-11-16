轉拚網路 沃爾瑪將出售西友超市85%股權給KKR和樂天
零售巨頭沃爾瑪將出售旗下日本連鎖超市西友（Seiyu）85%股權，給私募股權業者KKRT和電商樂天，這樁交易將使西友的價值上看1,725億日圓（16億美元）。沃爾瑪正尋求引進新東家來擴大西友的網路市占。
根據雙方達成的協議，沃爾瑪將保留西友15%股權，KKR和樂天將分別收購西友65%和20%股權，這項交易意在借助新東家來提振西友的數位營運，此時日本線上零售需求正持續成長。
在過去幾年，外界日益揣測沃爾瑪準備出售西友超市，但沃爾瑪持續否認。根據日經新聞2018年的報導，沃爾瑪曾計劃以多達5,000億日圓價碼出售西友。沃爾瑪去年6月說，將尋求安排西友重新上市。
這樁交易案預估2021年第1季完成。西友執行長Lionel Desclee將維持任期到交易完成，隨後在沃爾瑪取得新職位。根據雙方公司的聲明，西友新執行長將由新董事會指派，這個董事會則由KKR、樂天與沃爾瑪的主管所組成。
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