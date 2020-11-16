快訊

感動全中國的人口拐賣案？丟掉名字的母親千里尋親

接觸確診案例 3月染疫的英相強生須進行自主隔離

台積電ADR上周五大漲3.8% 今在台股挑戰新高

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR上周五大漲3.8%，收93.22美元，創下歷史新高水準。台積電ADR目前較台北交易股票溢價高達15.1%，今天開盤也可望挑戰新高價位。

按彭博數據，台積電目前市值已達4,201.4億美元，排名全球第12。若追上ADR溢價所反映的價位（15.1%），市值將達4,834.5億美元，超越Visa，擠進市值前十大。

費城半導體指數上周五上漲1.2%。標普500指數上周五上漲1.4%，收3,585點，突破9月創下的歷史新高。道瓊工業指數大漲近400點，也重返疫情前水準。那斯達克綜合指數也漲了1%。一周下來，標普500指數和道瓊各漲2.2%和4.1%，那斯達克仍收黑。

台灣加權股價指數上周五漲51.55點收13,273.33點。台積電漲0.9%收462.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 69.57 -1.61 72.50 -1.31

中華電 CHT 109.52 +0.44 110.00 -0.43

台積電 TSM 531.62 +3.79 462.00 15.07

聯電 UMC 31.65 +2.02 31.30 1.12

台積電 標普 台股

延伸閱讀

高配息ETF 人氣旺

ADR攻頂 台積市值今戰新高

台股科技基金 有潛利

台積湧急單 產能大爆滿

相關新聞

今天開盤前 五件事不可不知

中國、日本和南韓在內的亞太國家昨天簽署世界上最大的自由貿易協定──區域全面經濟夥伴協定（RCEP），涵蓋了世界近三分之一...

隨疫情狂燒！日本動畫片席捲全球 串流大咖群起搶商機

在新冠肺炎疫情的推波助瀾下，日本動漫世界的鬼殺隊、怪獸和機器人正席捲全球，成為民眾在居家避疫時的「精神糧食」，也吸引全球...

英挺綠能 擬2030禁售燃油車

英國媒體報導，英國首相強生預定在18日提出綠能計畫，可能宣布從2030年起禁售以汽油與柴油為燃料驅動的汽車，比原定時間提...

新冠疫情影響 感恩節火雞變小變貴

受到新冠肺炎疫情影響，美國今年感恩節大餐的火雞體型比往年小，價格卻比往年貴，為生鮮超市及食品製造商帶來不小挑戰。

疫苗冷鏈設備 掀搶購潮

無視於美國疾病控制與預防中心（CDC）的勿搶購建議，美國各州、各城市和醫院正在爭相購買可安全儲藏輝瑞新冠疫苗的超低溫冷凍...

華爾街：美經濟「黑暗冬季」來了

隨著美歐新一波新冠疫情升溫、促使當局擴大實施封鎖措施，愈來愈多華爾街高管和監管者預期，美國經濟正步入總統當選人拜登所稱的...

海空貨運業 旺季超火

貨櫃船運公司及航空貨運業者都表示，今年年底購物旺季的貨運需求暢旺，可能比去年更火熱，主因是新冠肺炎疫情導致消費者網購支出...

染疫羅生門 馬斯克自認小感冒

特斯拉汽車執行長馬斯克十四日表示，他出現輕度新冠肺炎症狀，很可能已感染病毒。馬斯克曾進行四次病毒快速篩檢，結果呈二陰二陽...

德媒：華為將徹底退出德國5G核心網

如果報導屬實，就意味著德國政府官方雖然沒有像美國及其部分盟國一樣宣布禁用華為5G設備，但各大網絡提供商自己已經做出了在構建核心網時拋棄華為5G技術的決定。

英歐貿易協議談判進入最後階段 3大難題待解

歐洲聯盟和英國經歷數月爭執，將在明天展開貿易協議最後階段談判，雙方都希望能一掃破局疑慮，就未來關係藍圖達成共識。目前協商...

在家上班省錢省時 德意志銀行籲課「遠端工作稅」

在家工作的人省去了在外用餐、通勤等支出，還享有政府疫情間的補助，是否應課徵「遠端工作稅」？德意志銀行提出了一個沒人想過的觀點：決定讓在家工作的人需要付更高的稅金。他們認為，在家工作期間他們在通勤、用餐和為工作打點裝扮的花費都大幅減少，這可以說是讓員工們「大幅獲利」。

美股年底行情 恐落空

無論美國總統大選結果如何，由於經濟基本面正快速惡化，因此年底前股市較可能走下坡，而非演出慶祝行情。

熱門新聞

第一次！川普承認拜登「贏」美國總統大選

簽了！東協10國加中、日、韓、澳洲和紐西蘭視訊簽RCEP

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是哈利

華府挺川遊行爆衝突！挺川、反川陣營開戰 都有人掛彩

川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

全球最大貿易協定RCEP 關稅91%廢除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。