台積電ADR上周五大漲3.8% 今在台股挑戰新高
台積電ADR上周五大漲3.8%，收93.22美元，創下歷史新高水準。台積電ADR目前較台北交易股票溢價高達15.1%，今天開盤也可望挑戰新高價位。
按彭博數據，台積電目前市值已達4,201.4億美元，排名全球第12。若追上ADR溢價所反映的價位（15.1%），市值將達4,834.5億美元，超越Visa，擠進市值前十大。
費城半導體指數上周五上漲1.2%。標普500指數上周五上漲1.4%，收3,585點，突破9月創下的歷史新高。道瓊工業指數大漲近400點，也重返疫情前水準。那斯達克綜合指數也漲了1%。一周下來，標普500指數和道瓊各漲2.2%和4.1%，那斯達克仍收黑。
台灣加權股價指數上周五漲51.55點收13,273.33點。台積電漲0.9%收462.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 69.57 -1.61 72.50 -1.31
中華電 CHT 109.52 +0.44 110.00 -0.43
台積電 TSM 531.62 +3.79 462.00 15.07
聯電 UMC 31.65 +2.02 31.30 1.12
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