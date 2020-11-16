台積電ADR上周五大漲3.8% 今在台股挑戰新高

在家工作的人省去了在外用餐、通勤等支出，還享有政府疫情間的補助，是否應課徵「遠端工作稅」？德意志銀行提出了一個沒人想過的觀點：決定讓在家工作的人需要付更高的稅金。他們認為，在家工作期間他們在通勤、用餐和為工作打點裝扮的花費都大幅減少，這可以說是讓員工們「大幅獲利」。

2020-11-15 17:29