德媒：華為將徹底退出德國5G核心網

（德國之聲中文網）如果報導屬實，就意味著德國政府官方雖然沒有像美國及其部分盟國一樣宣布禁用華為5G設備，但各大網絡提供商自己已經做出了在構建核心網時拋棄華為5G技術的決定。

《星期日世界報》在11月15日發表的報導中指出，華為在德國的5G核心網絡中將不再扮演任何角色。雖然與此相關的討論正在德國的政治層面上展開，但是各大網絡運營方已經各自做出了決定。

報導稱，已經掌握的消息顯示德國沃達豐（Vodafone）集團已經徹底去除了移動通訊核心網絡中的華為設備和技術。同時根據德國電信總裁赫特格斯(Tim Höttges)的表態，該公司將於2020年年底前完成這一步。

《星期日世界報》指出，沃達豐和德國電信在核心移動網路中全面放棄華為的同時，德國另一大電信公司Telefónica的核心網絡中仍然使用了華為的設備和技術。但是該公司將於2021年啟動自身的獨立5G系統，而提供核心網絡技術將不再是華為，而是其瑞典的競爭者愛立信。

根據德國統計網站Statista的數據，沃達豐、德國電信和Telefónica目前在德國移動通訊領域的市場份額接近100%。

核心網和外圍網

仔細觀察，會發現《星期日世界報》報導的消息其實並不新。在過去一年多有關華為的爭議中，德國各大電信運營商就一直強調，華為的設備原則上主要運用於外周網(比如移動基站)，在核心網中很少使用。《星期日世界報》的報導只是更加明確了德國核心移動網絡徹底告別華為技術的時間表。華為德國公關部主任宋可騰(Carsten Senz)確認了這一說法，指出之前華為在德國就沒有參與核心網路的構建。

華為曾向德國之聲表示，該公司向全球各國提供的5G技術大多被用在移動通訊基站和天線發射裝備，不涉及到數據的存儲和處理，所以不涉及所謂數據安全和間諜的問題。

但同時5G網絡模糊了外圍網與核心網之間的界限，如今華為的5G基站也具備一定的直接處理、轉發數據的能力，而不必像以往那樣完全依賴服務器機房中的所謂「核心網設備」。這意味著，即便是移動基站，在5G時代也完全可以被定義為「安全攸關設施」。同時宋可騰特別指出，如今歐洲的設備技術提供方，已經大幅度參與到中國5G核心網絡的建設。

技術審查之外的風險鑑定

目前，德國內政部下屬的聯邦信息安全署(BSI)負責對5G網絡設備進行技術層面的安全審查，確保投用的設備中不含「後門」程序等安全隱患。而根據今年10月德廣聯曝光的聯邦政府新計劃，今後，關鍵設備還要經受政治審核。內政部、外交部、經濟部將負責聯合評估總體政治局勢，並且由總理府直屬的德國聯邦情報局(BND, 德國的對外情報機關)對具體的政治風險進行鑑定。

簡而言之，今後華為是否能參與某一德國境內的5G建設項目，將很大程度上取決於德國聯邦情報局的政治判斷：中國當局借助5G網絡來竊聽德國通信的概率有多大？近年來，德國聯邦情報局已經多次表達過對華為參與德國通信網絡建設的憂慮。該機構指出，所有的中國企業都擺脫不了中國政府以及中國共產黨的影響。華為則一直堅稱自己為一家普通的中國企業，沒有任何官方背景。

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