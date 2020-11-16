海空貨運業 旺季超火

貨櫃船運公司及航空貨運業者都表示，今年年底購物旺季的貨運需求暢旺，可能比去年更火熱，主因是新冠肺炎疫情導致消費者網購支出激增。

德國船運業者赫伯羅特（Hapag-Lloyd）執行長詹生指出，2020年貨櫃交運量可能僅比去年略減2%，減幅遠小於原估的15%，且因今年年底旺季比去年更熱，正在調度更多的運能。他說，貨量從8月開始回升，「就我所見的情況來說，市場可能一直熱到（明年）2月中春節假期」。

貨櫃輪業者獲利也受惠於燃油價格下跌。赫伯羅特說指出，今年全年獲利可能激增近50%，遠優於原估的下降三分之一。詹生也說，由於亞洲地區空貨櫃量不足，其他地區港口卻櫃滿為患，使業者營運面臨困難。

歐洲最大空運業者盧森堡貨運航空公司（Cargolux）的生意同樣熱絡，30架波音747貨機不斷起降。執行長佛森說，今年稍早時主要是運送個人防護產品，現在以玩具、時裝及電子產品為大宗；年終需求旺盛的主要受益者並非傳統零售商，而是網路商家。

佛森說，現在擔心的是長期貨運需求可能下降，因為疫情危機過後經濟成長可能減弱，抑制消費者支出。