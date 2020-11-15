在家上班省錢省時 德意志銀行籲課「遠端工作稅」

在家工作的人省去了在外用餐、通勤等支出，還享有政府疫情間的補助，是否應課徵「遠端工作稅」？德意志銀行提出了一個沒人想過的觀點：決定讓在家工作的人需要付更高的稅金。他們認為，在家工作期間他們在通勤、用餐和為工作打點裝扮的花費都大幅減少，這可以說是讓員工們「大幅獲利」。

勞雇雙方皆須課稅

《CNN》報導，根據德意志銀行的建議，為了解決疫情所導致的經濟重挫，並補貼低薪勞工們的工資，政府應可以考慮課徵「遠端工作稅」，以所得的5%作為標準，若雇主為沒有提供員工固定座位、工作區域性質的公司，則他就必須付出更多稅金；反之，若勞工自己選擇在家工作，則稅金將會按照在家上班天數的比例從工資內扣除。

分析師指出，疫情期間，無法在家工作的勞工在具染疫風險的工作環境下應該要拿到更高的工資。他估計，「遠端工作稅」每年將可以為美國帶來480億美元的稅收；為英國帶來69億美元的稅收；為德國帶來188億美元的稅收。

遠端辦公將成常態

《英國衛報》報導，新冠病毒讓在家工作的人口「暴增」，但其實在疫情開始前，這樣的趨勢就逐漸興起。且根據調查，超過半數的人傾向一周在家工作2到3天，所以德意志銀行認為，為了長期的經濟體制健全，為遠端工作者打造專用的稅制是必要的。

據德意志銀行統計，此稅若成立，將會為美國2900多萬個低薪勞工帶來每年約1666美元的收入。而英國學者菲爾也認同這樣的新稅提案，他認為雖然這樣子的計畫可能是想要製造話題或討論，但提案者的立意以及研究方向是好的，在這個連「工作地點」都可以快速變化的時局，隨時都需要新的想法來適應環境的改變。

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