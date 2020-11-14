中國狂買 明年糧價看漲

在中國大陸穀物短缺，使當地玉米價格攀抵歷史新高之際，大陸已向全球大舉採購糧食，以滿足需求。大陸飼料業者、養豬戶和交易員也正因此重塑全球糧市，可能進一步助長明年世界糧價的漲勢。

中國大陸在這個產季買進的穀物量，已超越以往紀錄，並打破向來在糧食自給自足的模式，有望成為本季迄今的最大穀物進口國。

分析師表示，中國大舉購糧及其他主要產糧國的問題，已促使全球玉米、小麥和大麥的價格上漲，且可能在未來幾個月內，衝擊依賴穀物的乳品和肉品業。

5月來，美國玉米、俄羅斯小麥和法國大麥的出口價，已上漲25％至30％，聯合國糧農組織（FAO）全球糧價指數比一年前漲17％，達到逾五年來高點；過去三個月來，芝加哥玉米和小麥期貨分別攀漲25％和17.5％。

大陸全球搶糧的主因，是國內玉米產量短缺加劇，引發這個世界最大糧食消費國空前的進口潮。自5月來，庫存不斷消耗，加上極端氣候打擊今年玉米收成，大陸於是開始擴大穀物進口量。

經紀商StoneX分析師弗里德里希斯說，大陸當前的玉米價格和人民幣均處於多年高點，因此買家正積極尋求進口糧食。