語調激似真人！南韓首位AI主播亮相 一天上工24小時不喊累
韓國第一位人工智慧（AI）主播金柱夏於韓國MBN電視台首次亮相，順利播報6日當天的主要新聞。這位AI主播以該電視台女主持人金柱夏為原型，讓觀眾收看後幾乎分不清誰才是本尊。
根據韓媒《中央日報》中文網報導，韓國第一位AI主播金柱夏首次亮相，於6日順利播報MBN的主要新聞。MBN表示，「使用AI主播可在突發災難狀況時，迅速向觀眾播報新聞內容，且能一天24小時持續工作」，並可節省大量人力、時間和費用成本，用於嘗試製做新節目也能有效節約資源。
AI主播是透過學習金柱夏主播實際主持《綜合新聞》的10小時影片，對於金柱夏主播的動作、聲音和播報過程進行深度學習，最多可在一分鐘內生成1000字的報導內容。
金柱夏AI主播是由MBN電視台和人工智慧開發公司Money Brain共同研發，該公司研發的技術可逼真還原真人說話的模樣，令人難以分辨。
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