疫情肆虐升高避險情緒 油價跌、金價漲

國際原油價格周四下跌，美國庫存意外增加且聯準會（Fed）警告疫苗可能不足以使經濟重回正軌。黃金價格上漲，美國新冠確診病例創紀錄、死亡人數不斷增加的情況下，美元也走勢不穩。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價下跌

紐約原油期貨下跌0.8%，受聯準會（Fed）主席鮑爾談話拖累，油價盤中一度升1.8%。鮑爾表示，隨著新冠肺炎疫情蔓延，美國經濟未來幾個月可能面臨挑戰。

12月交割西德州中級原油（WTI）下跌33美分，收於每桶41.12美元。布蘭特原油1月交割原油期貨下跌27美分，至每桶43.53美元。

●金價上漲

紐約時間下午2:03，現貨黃金上漲0.6%至每英兩1,877.52美元，周三下跌了0.6%。紐約商品交易所12月交割的黃金上漲0.6%，收於每英兩1,873.30美元。

瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo表示， 「許多問題仍然懸而未決，新防疫限制措施可能仍需要在短期內為經濟提供某種形式的貨幣和財政支持。我們預計金價在未來幾個月內再次向2,000美元的價位上升」。

StoneX分析師Rhona O'Connell表示，美元下跌也提振了黃金價格。

●銅價上漲

高盛稱看好全球銅礦商，因電動汽車和可再生能源產品對銅的使用將越來越多。

倫敦時間17:53，倫敦金屬交易所銅價上漲0.7%，結算價報每噸6,934美元。