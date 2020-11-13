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台積電ADR隨費半下跌1.2% 溢價11.9%
台積電ADR周四跌1.2%，收89.82美元，較台北交易股票溢價11.9%。費城半導體指數跌1.3%。
受美國新冠肺炎疫情惡化影響，標普500指數一度下跌1.5%，能源、大宗商品和銀行股領跌。紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌1%，報3537.01點。道瓊工業指數跌317.46點，跌幅1.1%，報29,080.17點。那斯達克綜合指數跌0.7%，報11,709.589點。
台灣加權股價指數昨天跌40.41點收13,221.78點。台積電漲0.2%收458.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 70.75 -1.98 72.00 -1.73
中華電 CHT 109.09 -0.80 110.00 -0.82
台積電 TSM 512.49 -1.17 458.00 11.90
聯電 UMC 31.04 -1.81 31.10 -0.19
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