快訊

扯！19歲青年闖總站偷公車開上路 沿途擦撞警破窗制伏

明年元旦叩關！萊豬有三大管理漏洞 資深稽查員揭造假手腳

Moderna疫苗有效數據即將發表 成功率看好

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國莫德納生物技術公司（Moderna）即將發表其新冠病毒疫苗的關鍵試驗報告。 路透
美國莫德納生物技術公司（Moderna）即將發表其新冠病毒疫苗的關鍵試驗報告。 路透

美國莫德納生物技術公司（Moderna）周三（11日）表示，現在已經取得足夠的數據，針對其研發中的新冠病毒疫苗後期試驗進行第一次的期間分析，以決定疫苗的有效性。公司說，正在準備數據資料呈送獨立的安全監督小組，讓他們判定結果。Moderna沒有說明計劃在何時公布有效性的相關數據。

Moderna這支疫苗的試驗目前尚未解盲，亦即研究的調查人員和受試者都還不知道哪些人是接種疫苗，哪些人只是打安慰劑。由於近期美國的新冠病毒感染案例又大增，受試者中超過53人感染，達到了能夠進行第一次期間分析的資料量。

路透報導，如果試驗經監督小組查核初步結果解盲後，發現絕大多數感染新冠病毒的受試者是接受安慰劑，那代表疫苗將被視為成功。

美國感染症專家佛奇（Anthony Fauci）周三稍早時指出，Moderna應該在「幾天到一周多一點」的時間內，能夠得出相關數據資料。佛奇說，莫德納這支疫苗與輝瑞的「幾近相同」，所以若是取得高程度的有效性，會是很合理的。

疫苗 解盲 輝瑞

延伸閱讀

新冠疫苗出現大突破 生醫基金利多一波波

新冠肺炎疫苗受試者平台 登記數突破5000人

新冠肺炎疫苗受試可領錢！營養、車馬費至少8000元起跳

輝瑞疫苗須存放零下70度 接種工作面臨3大挑戰

相關新聞

美國航空復飛中美航線 美續要求中方開放更多客運航班

美國航空（American Airlines）周三（11日）重新恢復中美航班，使得美籍航空公司執飛的中美航班數量提高到每...

阿里巴巴雙11成交2.2兆元！亞馬遜會員日購物節的21倍

阿里巴巴在疫情爆發後第一個雙11檔期，成交金額累計達741億美元（人民幣4,982元或台幣2.2兆美元）。

輝瑞股價大漲 執行長出脫持股進帳560萬美元

申報文件顯示，輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）9日出售價值近560萬美元自家股票，輝瑞在同...

回補跌深科技股 那指走升 、道瓊下跌23點

一反本周走勢，史坦普500指數和那斯達克綜合指數11日走升，因為投資人回頭買進本周遭拋售的科技股，賣出受惠經濟復甦類股。

本田量產Level 3自駕車 跑第一

日本汽車大廠本田將成為全球首家量產「Level 3」等級自駕車的車廠，旗下車款Legend能在壅塞道路上自動駕駛。另外，...

日餐飲外送員 突破4萬人

餐飲外送服務正在改變日本餐飲業。日經調查顯示，日本主要餐飲外送平台的外送員人數，目前已超過4萬人。在新冠肺炎疫情下，許多...

國際油價升破45美元

國際油價11日盤中突破每桶45美元關卡，為十周來首見，原因是新冠疫苗臨床試驗取得突破性發展，且美國原油庫存減少。

SpaceX載人火箭 獲NASA認證

SpaceX為定期載送太空人而研發的「飛龍號」太空船和「獵鷹9號」火箭，10日獲美國太空總署（NASA）正式認證為安全載...

東南亞網路經濟 大爆發

最新產業報告顯示，隨新冠疫情推升「宅經濟」熱潮，東南亞網路經濟總值今年將衝破1,000億美元，到2025年，線上消費預料...

美前財長喊話 恢復強勢美元

美國總統當選人拜登已開始著手籌組執政團隊，美國前財長桑默斯則對新財長有個建議：重拾川普政府放棄的強勢美元政策。

紐國推新融資計畫 銀行放款成本降低

紐西蘭央行11日宣布，12月將實施一項新計畫，以減輕銀行的融資成本，提供更便宜的貸款。央行還將基準利率維持在歷史低點，並...

新冠疫苗修補經濟 沒那麼快

輝瑞與BioNTech合作研發的新冠疫苗預定本月底前尋求當局核可，激起全球經濟明年強勁復甦的希望。但經濟學家說，成功的疫...

熱門新聞

賀電有玄機！英相強生表面恭賀拜登 暗裡恭賀「他」

美領地大選嚴重出包 選後一周發現上百包未點選票

叫40歲女「阿姨」錯了嗎？19歲女當街遭狂賞巴掌扯頭髮

伊凡卡要老爸認輸 傳為自己「選總統」鋪路

川普打死不認敗選恐釀禍！當年因這事難因應911恐攻

美國海軍陸戰隊來台授課？五角大廈：「不準確」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。