Moderna疫苗有效數據即將發表 成功率看好

美國莫德納生物技術公司（Moderna）周三（11日）表示，現在已經取得足夠的數據，針對其研發中的新冠病毒疫苗後期試驗進行第一次的期間分析，以決定疫苗的有效性。公司說，正在準備數據資料呈送獨立的安全監督小組，讓他們判定結果。Moderna沒有說明計劃在何時公布有效性的相關數據。

Moderna這支疫苗的試驗目前尚未解盲，亦即研究的調查人員和受試者都還不知道哪些人是接種疫苗，哪些人只是打安慰劑。由於近期美國的新冠病毒感染案例又大增，受試者中超過53人感染，達到了能夠進行第一次期間分析的資料量。

路透報導，如果試驗經監督小組查核初步結果解盲後，發現絕大多數感染新冠病毒的受試者是接受安慰劑，那代表疫苗將被視為成功。

美國感染症專家佛奇（Anthony Fauci）周三稍早時指出，Moderna應該在「幾天到一周多一點」的時間內，能夠得出相關數據資料。佛奇說，莫德納這支疫苗與輝瑞的「幾近相同」，所以若是取得高程度的有效性，會是很合理的。