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油價漲幅收斂因擔心疫情　金價一度跌逾1%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
金價持續拉回，美元升值使黃金買盤減弱。（路透）
金價持續拉回，美元升值使黃金買盤減弱。（路透）

國際油價收漲，但尾盤漲幅收斂，因部分地區再度實施防疫封鎖措施，可能抑制近期原油需求的風險，限縮由疫苗帶動的上漲行情；金價周三一度下挫多達1.1%，受美元走強影響。

●油價漲幅收斂

布蘭特原油價格周三盤中一度觸及每桶45美元以上，為逾兩個月高點，反映市場寄望新冠疫苗可能提振需求，但油價隨後回落，因對病例增加的擔憂提高。

紐約原油12月期貨收盤上漲9美分，報每桶41.45美元，盤中觸及43.06美元的高位。

布蘭特原油期貨結算價上漲19美分，漲幅0.4%，報每桶43.80美元，此前曾觸及盤中高點45.30美元，這是自9月初以來首次突破每桶45美元的關口。

兩大指標原油合約本周上漲約11%，此前初步試驗數據顯示，由輝瑞公司和德國BioNTech聯合開發的新冠肺炎疫苗有效率為90%。

不過，對病例增加的擔憂仍令市場承壓。瑞穗駐紐約能源期貨主管Bob Yawger表示：「新增病例創新高，足以讓所有人回到現實。」

歐洲和美國為對抗新冠疫情而重新實施的防疫限制措施減緩原油需求的復甦，抵消亞洲經濟回升帶來的效應，亞洲的能源消費幾乎已恢復到新冠疫情爆發前的水準。

●金價下跌

金價周三一度下挫多達1.1%，受美元走強影響，而圍繞潛在新冠疫苗增強經濟迅速反彈希望的樂觀情緒，促使投資者轉向風 險較高的資產。

黃金現貨價格11日下跌0.7%，報每英兩1,864.38美元。美國黃金期貨結算價下跌0.8%，至1,861.60美元。

RJO Futures資深市場 策略師Bob Haberkorn表示：「目前有兩個因素對黃金不利，一是強勁的股市，二是強勢的美元。由於這兩個市場都在走高，黃金很難繼續上漲。」

Bob Haberkorn說：「上周美國大選後，投資者紛紛轉向安全的貴金屬，但在新冠病毒疫苗新聞的推動下，這種情況不復存在。」

美元升值0.3%，至近一周高點，這讓持有其他貨幣的黃金投資人要購買黃金時更加昂貴，這削弱黃金的吸引力。

新冠疫苗 油價 金價

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