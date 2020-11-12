美元走升　市場消化疫苗希望和美債殖利率上漲

美元兌多數G-10貨幣在周三（11日）走強，避險日圓再次走弱，因市場消化疫苗希望和美國公債殖利率上漲的情況。

美元兌一籃子貨幣周三上漲0.3%，此前周二為持平，周一上漲0.5%。

歐元兌美元貶0.3%，報1.177美元；美元兌日圓升值0.3%，至105.46日圓。

歐元兌美元跌至一周最低水準，因為比起歐洲公債殖利率率，美債殖利率上升。此外，紐元升值至一年半以來最高，因交易員減少押注紐西蘭央行將轉向負利率。

富國證券宏觀策略師Erik Nelson說，美元已開始隨股市上漲而走高 ，從新冠危機期間的避險地位發生轉變，當時美元的走勢往往與股市相反 。

Nelson表示：「這與我們過去幾個月看到的情況相比，是個巨大的變化 。」他說：「我們看到的美國公債收益率上升，可能成為股市/美元關係開始演變的一個非常重要的轉折點。當你看一下實質或名目殖利率時，持有美元而非歐元正變得愈來愈有吸引力。」

美國10年期公債殖利率尾盤上漲至0.972%，上周五為0.82%。