台積電ADR大漲逾3% 較台北股價溢價13%
台股ADR周三（11日）隨費半數勁揚，台積電ADR大漲3.6%，較台北交易股票溢價達13.6%。
道瓊工業指數11日收盤下跌23.29點，跌幅0.08%，報29,397.63點。標普500指數上漲27.13點，漲幅0.77%，至3,572.66點。那斯達克指數上漲232.58點，漲幅2.01%，至11,786.43點。
費城半導體指數收盤大漲3.67%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 5.06 +2.02%
中華電 CHT 38.55 +0.50%
台積電 TSM 90.88 +3.67%
聯電 UMC 5.54 +2.78%
資料來源：彭博資訊
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