東南亞網路經濟 大爆發

最新產業報告顯示，隨新冠疫情推升「宅經濟」熱潮，東南亞網路經濟總值今年將衝破1,000億美元，到2025年，線上消費預料將三級跳至超過3,000億美元。

根據Google、淡馬錫控股及顧問業者貝恩（Bain & Co）10日公布的報告，由於民眾居家避疫，刺激線上消費大增，包含電商、旅遊、媒體、叫車和食品外送等四大類別的東南亞網路經濟，今年總交易額將增長50億美元，達到1,050億美元。

這份報告涵蓋泰國、印尼、馬來西亞、越南、新加坡和菲律賓的數據，這六個東南亞國家今年來共新增4,000萬名網購消費者，推升網購用戶總數達4億人，該報告指出，這代表該區七成人口都屬於網購族。

由於人們湧進RedMarrt、蝦皮等電商平台大買雜貨和必需品，阿里巴巴旗下Lazada、騰訊支持的新加坡Sea集團等線上零售商，已成疫情期間的贏家。報告顯示，東南亞電商今年交易總值估年增63％，達620億美元，成為今年最大的「垂直行業」。