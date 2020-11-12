國際油價升破45美元

國際油價11日盤中突破每桶45美元關卡，為十周來首見，原因是新冠疫苗臨床試驗取得突破性發展，且美國原油庫存減少。

倫敦布蘭特原油11日盤中大漲3.88%，報每桶45.3美元，紐約西德州中級原油期貨也勁揚4.11%，報每桶43.06美元。

彭博資訊報導，知情人士透露，美國石油協會（API）的資料顯示，美國上周原油庫存減少515萬桶，汽、柴油庫存也同步下降，市場預估原油庫存縮減190萬桶。

國際油價在過去兩天大漲逾7%，原因包括民主黨總統候選人拜登入主白宮，以及新冠疫苗臨床試驗傳來好消息。

然而，石油輸出國組織（OPEC）在11日發布的報告顯示，預估本季全球每日原油需求減少96萬桶，降至2,651萬桶，明年原油每日需求則增加625萬桶，擴大至9,626萬桶，增加的原油桶數，比10月的預估值少了30萬桶。

OPEC表示，各國政府祭出新一輪封鎖措施，抑制市場對原油的需求。

阿爾及利亞能源部長阿塔爾11日表示，若市場有需要，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）可能將減產協議延長至明年。