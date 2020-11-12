日餐飲外送員 突破4萬人

餐飲外送服務正在改變日本餐飲業。日經調查顯示，日本主要餐飲外送平台的外送員人數，目前已超過4萬人。在新冠肺炎疫情下，許多餐飲店被迫削減員工，但餐飲外送業卻創造了新的就業機會。

日本的餐飲外送業，除了Uber Eats和「出前館」兩大平台外，今年也加入menu、Chompy等新創公司。德國Delivery Hero旗下的Foodpanda，也在9月進軍日本場。

據日經調查，目前日本外送平台登記最多外送員的是menu，截至8月共有3.5萬人，其次是出前館的6,000人（截至9月），Chompy也有1,000人（截至9月），若包括同時登記多個平台的人員在內，外送員總數已達到4.2萬人。由於Uber Eats和Foodpanda並未公開外送員人數，因此實際總人數預計還會更多。

日本目前加盟各外送平台的餐飲店已總共超過11萬家，其中最多加盟的是Uber Eats，達到6.3萬家，加盟出前館的也超過3萬家。

受新冠疫情影響，日本餐飲業經營狀況嚴峻。厚生勞動省數據顯示，與疫情相關導致解聘或不續聘人數，截至9月25日已有約6萬人，其中餐飲業占約六分之一。餐飲外送服務則接收了這些被解僱的勞工。

不過，隨著外送員急遽增加，低工資水準和工作環境惡劣等問題，也因此浮現。Uber Eats外送員組成的工會表示，外送員一次外送能賺取500至600日圓，換算成時薪約為1,000日圓，但有些外送員有時候1小時也等不到一張訂單。

雖然外送員年薪一般認為可達200萬至300萬日圓，但因為是抽成制，許多人收入並不穩定。同時，由於外送員不受各平台僱用，因此發生事故時也得不到賠償，對外送員而言反而是種負擔。