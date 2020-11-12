SpaceX載人火箭 獲NASA認證

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

SpaceX為定期載送太空人而研發的「飛龍號」太空船和「獵鷹9號」火箭，10日獲美國太空總署（NASA）正式認證為安全載具，這是NASA成立太空梭計畫近40年來首次對民間公司開發的系統核發認證，SpaceX的火箭和太空船將在14日執行獲認證後的首次任務，搭載四名太空人前往國際太空站（ISS）。

NASA完成與SpaceX合作的Crew-1任務的審查後，發出這項認證。這項任務目前預定14日在佛羅里達州的甘迺迪太空中心執行，將搭載三名NASA太空人和一名日籍太空人前往ISS，執行六個月的研究等工作。

這項認證對NASA和SpaceX來說，都可說是歷史性的里程碑。NASA過去六年透過商業載人計畫 （CCP），贊助了SpaceX研發飛龍號的大多數資金，並協助執行數百次試驗。

SpaceX執行長馬斯克表示：「感謝NASA對SpaceX的持續協助，這項殊榮激發了我們對於實現再次登陸月球、到火星旅行以及讓人類移居其他星球的信心。」

NASA太空梭已在2011年全數退役，美國為了讓太空人登上ISS，已付給俄羅斯每名太空人8,000萬美元代價。最新發出這項認證不僅將結束美國對俄國的依賴，今後上太空成本，預期降到每名太空人5,500萬美元。

太空人 NASA SpaceX

延伸閱讀

SpaceX載具獲NASA認證安全 將送4人赴太空站

MLB／成偷暗號代罪羔羊 前太空人總經理狀告球隊

興大連線NASA分享「堅毅號」明年抵火星 研究能否住人

NBA／盼新賽季找回狀態 火箭葛登設定兩大目標

相關新聞

美股道瓊早盤連三漲 疫苗大突破繼續帶動行情

美國股市11日早盤上漲，道瓊工業指數則連續第三天上揚，美國藥廠輝瑞（Pfizer）的新冠肺炎疫苗有效率達90%的消息，持...

IBM前執行長：即便疫苗問世 遠距工作型態仍會持續

新冠肺炎疫苗與療法接連傳出捷報，帶來終結疫情的希望，但IBM前執行長認為，就算新冠病毒的有效疫苗與藥品正式問世，由疫情帶...

疫苗樂觀消息值幾何？ 全球市場單日交易額直逼2兆美元

新冠疫苗研發競賽有所突破的消息，引爆交易熱潮；路透彙整的資料顯示，受疫苗進展激勵，9日當天金融市場的交易額直逼2兆美元，...

本田量產Level 3自駕車 跑第一

日本汽車大廠本田將成為全球首家量產「Level 3」等級自駕車的車廠，旗下車款Legend能在壅塞道路上自動駕駛。另外，...

日餐飲外送員 突破4萬人

餐飲外送服務正在改變日本餐飲業。日經調查顯示，日本主要餐飲外送平台的外送員人數，目前已超過4萬人。在新冠肺炎疫情下，許多...

國際油價升破45美元

國際油價11日盤中突破每桶45美元關卡，為十周來首見，原因是新冠疫苗臨床試驗取得突破性發展，且美國原油庫存減少。

SpaceX載人火箭 獲NASA認證

SpaceX為定期載送太空人而研發的「飛龍號」太空船和「獵鷹9號」火箭，10日獲美國太空總署（NASA）正式認證為安全載...

東南亞網路經濟 大爆發

最新產業報告顯示，隨新冠疫情推升「宅經濟」熱潮，東南亞網路經濟總值今年將衝破1,000億美元，到2025年，線上消費預料...

美前財長喊話 恢復強勢美元

美國總統當選人拜登已開始著手籌組執政團隊，美國前財長桑默斯則對新財長有個建議：重拾川普政府放棄的強勢美元政策。

紐國推新融資計畫 銀行放款成本降低

紐西蘭央行11日宣布，12月將實施一項新計畫，以減輕銀行的融資成本，提供更便宜的貸款。央行還將基準利率維持在歷史低點，並...

新冠疫苗修補經濟 沒那麼快

輝瑞與BioNTech合作研發的新冠疫苗預定本月底前尋求當局核可，激起全球經濟明年強勁復甦的希望。但經濟學家說，成功的疫...

布蘭特升破45美元！ 新冠疫苗報喜+美油庫存降

倫敦布蘭特原油期貨11日盤中漲3.7%，升抵每桶45.26美元，為十周來首度突破45美元關卡，原因是美國原油庫存大幅減少...

熱門新聞

賀電有玄機！英相強生表面恭賀拜登 暗裡恭賀「他」

美領地大選嚴重出包 選後一周發現上百包未點選票

叫40歲女「阿姨」錯了嗎？19歲女當街遭狂賞巴掌扯頭髮

伊凡卡要老爸認輸 傳為自己「選總統」鋪路

美國海軍陸戰隊來台授課？五角大廈：「不準確」

任期剩兩個多月 龐培歐撂話：川普政府和中國「還沒完」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。