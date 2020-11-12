SpaceX載人火箭 獲NASA認證

SpaceX為定期載送太空人而研發的「飛龍號」太空船和「獵鷹9號」火箭，10日獲美國太空總署（NASA）正式認證為安全載具，這是NASA成立太空梭計畫近40年來首次對民間公司開發的系統核發認證，SpaceX的火箭和太空船將在14日執行獲認證後的首次任務，搭載四名太空人前往國際太空站（ISS）。

NASA完成與SpaceX合作的Crew-1任務的審查後，發出這項認證。這項任務目前預定14日在佛羅里達州的甘迺迪太空中心執行，將搭載三名NASA太空人和一名日籍太空人前往ISS，執行六個月的研究等工作。

這項認證對NASA和SpaceX來說，都可說是歷史性的里程碑。NASA過去六年透過商業載人計畫 （CCP），贊助了SpaceX研發飛龍號的大多數資金，並協助執行數百次試驗。

SpaceX執行長馬斯克表示：「感謝NASA對SpaceX的持續協助，這項殊榮激發了我們對於實現再次登陸月球、到火星旅行以及讓人類移居其他星球的信心。」

NASA太空梭已在2011年全數退役，美國為了讓太空人登上ISS，已付給俄羅斯每名太空人8,000萬美元代價。最新發出這項認證不僅將結束美國對俄國的依賴，今後上太空成本，預期降到每名太空人5,500萬美元。