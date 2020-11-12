紐國推新融資計畫 銀行放款成本降低

紐西蘭央行11日宣布，12月將實施一項新計畫，以減輕銀行的融資成本，提供更便宜的貸款。央行還將基準利率維持在歷史低點，並且暗示準備實施負利率以支持經濟。

一如市場預期，紐國央行除將官方現金利率（OCR）維持在0.25%不變、重申這項基準利率將持續至2021年3月之外，還將繼續實施其1,000億歐紐元（663.2億美元）的規模資產收購計畫。

央行的貨幣寬鬆承諾及針對銀行推出的新貸款計畫融資（FLP），實際上反而降低了負利率的機率，激勵紐元兌美元11日盤中升至2019年3月以來最高的0.6884美元。紐國政府公債也湧現賣壓，5年期殖利率較10日跳漲10個基點至0.3％。

央行總裁歐爾表示，12月將推出的銀行融資計畫，對利率的影響可能比把OCR降至0.1%更大。這項計畫的規模估計約為280億紐元（193.1億美元）。他並表示，減少銀行的融資成本將鼓勵業者提供更便宜的貸款。

他說，現在判斷負利率的可能性是否已降低還「為時過早」。