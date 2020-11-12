美前財長喊話 恢復強勢美元

美國總統當選人拜登已開始著手籌組執政團隊，美國前財長桑默斯則對新財長有個建議：重拾川普政府放棄的強勢美元政策。

桑默斯10日在彼得森國際經濟研究所（PIIE）主持的線上活動上說：「我認為美元缺乏競爭對手，但鑒於目前政府對擴張性財政政策的承諾，因此主動打壓美元或漠視美元都是不明智的。」

在川普領導下，美元政策已經偏向弱勢美元。從柯林頓到歐巴馬主政時期，華府一貫堅持強勢美元反映經濟實力的立場。不過，現任財長米努勤和川普曾說，美元貶值對經濟有利，特別是在出口和購買力方面。

追蹤一籃子六種主要貨幣對美元走勢的DXY美元指數，11日盤中站上93，但上周五（6日）跌至92.2，9日傳出疫苗有效的樂觀消息後也曾一度走軟，持續在兩年多低點附近徘徊，但本周來已漲0.85%。

如此發展倒是讓不少市場人士意外，因為分析師原先預期，新冠疫苗的突破進展和民主黨拜登贏得美國總統大選，將使美元再度走軟，因疫苗研發的突破，被視為有助扶助全球經濟重拾成長，也將為投資人創造更好的海外投資機會，從而打壓美元匯率。此外，拜登勝選被視為美國推出大規模財政刺激的契機 ，也不利美元。

分析師指出，美元回升的原因是市場之前已大致反映美元的跌勢；目前美元指數約比3月的高點低11%，過去七個月裡有六個月的月線收黑。Jefferies外匯策略師貝克特爾認為，美元不會陷入長期跌勢，「如果經濟真的再次好轉，依據美元『微笑』理論，當美國經濟成長速度超過其他國家，或者在避險期間，美元的表現將優於其他貨幣。」

貝克特爾並表示，儘管聯準會（Fed）的寬鬆政策可能打壓美元，但歐、亞主要央行和政府也可能擴大刺激措施，這將抑制他們的貨幣走強。