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美股道瓊早盤連三漲 疫苗大突破繼續帶動行情

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
輝瑞藥廠研發的新冠疫苗有效率高達90%，帶動道瓊指數連漲第三天。 路透
輝瑞藥廠研發的新冠疫苗有效率高達90%，帶動道瓊指數連漲第三天。 路透

美國股市11日早盤上漲，道瓊工業指數則連續第三天上揚，美國藥廠輝瑞（Pfizer）的新冠肺炎疫苗有效率達90%的消息，持續讓投資人對經濟活動回歸正常抱持希望。

道瓊指數早盤上漲123點，或0.42%；標普500指數漲0.58%；那斯達克指數漲0.83%；費城半導體指數漲1.96%；台積電ADR漲2.1%。

美股11日的狀況和10日的最大不同，就在於科技股的回漲。Google母公司字母和微軟分別漲0.7%和0.8%，蘋果漲0.6%，臉書和亞馬遜分別漲0.55%和0.82%。

自輝瑞和德國藥廠BioNTech 9日宣布其疫苗有效率超過90%以來，道瓊指數已連漲兩天，9日飆漲超過800點，10日則躍漲262點。

這項消息導致了投資人脫手科技股和居家防疫股，並投入景氣循環股，導致那斯達克成分股本周以來表現不如大盤。

另外，禮來藥廠（Eli Lilly）的抗體療法也在9日稍晚獲得美國食藥局（FDA）批准，可用於緊急使用。FDA表示，這種療法將可用於12歲以上的新冠病毒輕中度患者。

不過，同一時間，美國的單日確診人數也再度超越先前紀錄，據約翰霍普金斯大學數據，美國9日的七日每日平均確診人數為108,964人，比一周前遽增37%。總確診人數也在9日突破1,000萬人關卡。

道瓊和標普指數9日都創下史上最高盤中紀錄，但收盤時漲幅都縮小。道瓊指數本周目前為止已漲約4%。

標普 疫苗 輝瑞

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