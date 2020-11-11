聽新聞
test
0:00 / 0:00
美股道瓊早盤連三漲 疫苗大突破繼續帶動行情
美國股市11日早盤上漲，道瓊工業指數則連續第三天上揚，美國藥廠輝瑞（Pfizer）的新冠肺炎疫苗有效率達90%的消息，持續讓投資人對經濟活動回歸正常抱持希望。
道瓊指數早盤上漲123點，或0.42%；標普500指數漲0.58%；那斯達克指數漲0.83%；費城半導體指數漲1.96%；台積電ADR漲2.1%。
美股11日的狀況和10日的最大不同，就在於科技股的回漲。Google母公司字母和微軟分別漲0.7%和0.8%，蘋果漲0.6%，臉書和亞馬遜分別漲0.55%和0.82%。
自輝瑞和德國藥廠BioNTech 9日宣布其疫苗有效率超過90%以來，道瓊指數已連漲兩天，9日飆漲超過800點，10日則躍漲262點。
這項消息導致了投資人脫手科技股和居家防疫股，並投入景氣循環股，導致那斯達克成分股本周以來表現不如大盤。
另外，禮來藥廠（Eli Lilly）的抗體療法也在9日稍晚獲得美國食藥局（FDA）批准，可用於緊急使用。FDA表示，這種療法將可用於12歲以上的新冠病毒輕中度患者。
不過，同一時間，美國的單日確診人數也再度超越先前紀錄，據約翰霍普金斯大學數據，美國9日的七日每日平均確診人數為108,964人，比一周前遽增37%。總確診人數也在9日突破1,000萬人關卡。
道瓊和標普指數9日都創下史上最高盤中紀錄，但收盤時漲幅都縮小。道瓊指數本周目前為止已漲約4%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言