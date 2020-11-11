日樂器製造商Roland拚再度上市 規模可能是今年來最大

美中關係在過去四年間已出現重大變化，雖然相較於美國總統川普四年前剛上任時，中方官員對他所知甚少，剛當選美國總統的拜登，是北京方面早已熟悉的人物，但也將難以修復這世界兩大強權間的關係。

2020-11-11 10:35