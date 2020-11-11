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日樂器製造商Roland拚再度上市 規模可能是今年來最大

經濟日報 / 編譯／洪啟原
最新消息顯示，Roland已在東京證交所提交上市申請文件。Roland官網
最新消息顯示，Roland已在東京證交所提交上市申請文件。Roland官網

最新消息顯示，日本電子樂器製造商樂蘭（Roland）已在東京證交所遞交首度公開發行股票（IPO）的申請文件，有望成為日本今年來規模最大的上市案。

日經新聞根據取得的消息報導，位於靜岡縣濱松市的Roland正尋求再度上市，從六年前管理層收購所有股票後東山再起。Roland目前價值逾800億日圓（7.6億美元）。

Roland是音樂工作者熟悉的樂器廠牌，專門製造音樂合成器與吉他專用的效果器。

持有最多Roland股權的股東包括美國風險投資公司Taiyo Pacific Partners，這些股東預料為這次上市案釋出部分股權。SMBC日興證券將主導這樁上市案。

這樁上市案，將使Roland的市值超越菇類經銷商雪國舞茸的876億日圓，這家公司是日本今年來IPO規模最大的企業。

日本 IPO

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