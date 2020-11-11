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「雙11」才揭幕 為什麼阿里巴巴ADR創6年來最大崩跌？

經濟日報 / 編譯／洪啟原
中共頒布最新的規定草案，引發阿里巴巴集團和騰訊控股的ADR重挫。路透
中共頒布最新的規定草案，引發阿里巴巴集團和騰訊控股的ADR重挫。路透

習近平領導的中國共產黨，正進一步控制實力最堅強的部分大陸科技公司，使投資人驚慌失措，並對大陸富豪排行榜中名列前茅的企業家造成衝擊。此消息造成阿里巴巴在美國掛牌ADR崩跌，創下近6年來最大跌幅，為「雙11」購物節揭幕蒙上陰影。

中國10日公布一項用於杜絕網路產業壟斷行為的規定草案，尋求限制阿里巴巴集團和騰訊控股這些公司日漸擴大的影響力。

在美國交易的中國大陸金融科技公司應聲重挫，包括阿里巴巴存託憑證（ADR）10日收盤大跌8.3%，創下2015年1月來最大跌幅。騰訊控股ADR下挫6.1%。京東商城也失血5.6%。

就在大約一周前，中國大陸對金融業頒布最新限制措施，導致螞蟻集團價值350億美元的上市案被迫喊卡，震驚市場。

儘管中共逐漸加強控制國內經濟，但就在不久前，中國大陸政府仍對不沁業採取相對寬鬆的措施，就是主導蓬勃發展的網路、電商和數位金融產業的企業。

漢坤律師事務所駐北京的合夥人馬辰說，中共擔憂這些公司的影響力過大，「這是一個分水嶺時刻」。

中共 電商

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