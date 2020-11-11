油價繼續受疫苗樂觀情緒推升 金價反彈表示別太樂觀

布蘭特原油觸及逾兩個月高位，因對新冠疫苗將提振原油需求的樂觀情緒。黃金價格則從三個月最大跌幅中反彈，市場也開始警覺輝瑞新冠疫苗的潛在障礙。以下是整理自彭博的商品行情：

●倫敦油價觸及兩個月高位

倫敦原油期貨上漲2.9%，至9月初以來最高價位，延續周一受輝瑞疫苗試驗初步結果推動的漲勢。在整體價格上漲的同時，期貨曲線結構也出現急劇變化。6個月期布蘭特原油合約相較12個月期合約的表現為3月以來最強，表明交易員對明年下半年供需形勢越來越樂觀

全球最大獨立石油交易商表示，到北半球明年秋季，石油需求應該就能恢復到疫情前水準。

布蘭特原油1月交割原油期貨上漲1.21美元，收於每桶43.61美元。西德州中級原油（WTI）12月交割原油期貨上漲1.07美元，結算價報每桶41.36美元。

●被疫苗擊倒的黃金重新站起來；銅價上漲

疫苗專家說，即使一些數字看起來非常令人有盼望，但有關疫苗的生產，分配，以及最重要的是其本身的表現和功能等問題仍需要回答。

疫苗新聞將關注點拉回聯準會（Fed），道明證券分析師Bart Melek等人認為聯準會「在可預見的未來將保持超寬鬆政策」

現貨黃金周二一度上漲1.5%，收復周一的部分失地。紐約時間下午2:58，現貨黃金上漲0.8%，至每英兩1,877.34美元，從周一大跌4.5%中扳回頹勢。12月黃金期貨上漲1.2%，結算價1,876.40美元。