受費半大跌3.1%影響 台積電ADR跌1.5%
台積電ADR周二跌1.5%，收87.66美元，較台北交易股票溢價10.9%。費城半導體指數大跌3.1%。
那斯達克綜合指數周二繼續大跌，投資人拋售因居家防疫而受益的科技股，轉進受到疫情重創的類股，看好疫苗問世將帶動經濟回春。
由於科技股下跌抵銷能源和工業股的上漲，標普500指數從兩個月高點下滑，紐約時間下午4:00收盤，標普500指數跌0.1%，報3,545.53點。那斯達克綜合指數大跌1.4%，報11,553.855點。道瓊工業指數上漲262.95點，漲幅0.9%，報29,420.92點。
台灣加權股價指數昨天跌45.75點收13,081.72點。台積電跌1.6%收451.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 70.81 +0.40 71.50 -0.97
中華電 CHT 109.53 -0.78 110.00 -0.43
台積電 TSM 500.57 -1.54 451.00 10.99
聯電 UMC 30.78 -5.11 31.00 -0.71
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