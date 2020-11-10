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美股早盤漲逾100點 科技股承壓
美股道瓊指數10日早盤漲逾100點，原因是新冠疫苗9日傳出好消息，引發類股輪動，資金持續流出疫情大贏家的科技股，轉而流入經濟復甦概念股。
道瓊工業指數10日早盤延續昨日漲勢，漲逾119點或0.4%，標普500指數跌0.2%，那斯達克綜合指數跌0.7%，費城半導體指數跌0.8%，台積電ADR跌0.4%。
Ally Invest首席投資策略師貝爾（Lindsey Bell）表示，受惠於居家避疫題材的股票，在今年大多數時間引領股市走高，如今可能逐漸不受青睞，「長期來看，科技股的情況依然不錯，但可能無法重演像3月以來超越其他股票的表現」。
雖然美國藥廠輝瑞（Pfizer）9日傳出新冠疫苗的利多消息，但美國同日新增確診病例也突破了1,000萬人，在染疫人數到900萬大關後，僅用10天就衝上1,000萬人。許多投資人認為，具有保護效力的疫苗，將是經濟全面復甦的關鍵。
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