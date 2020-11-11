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疫情反彈 新興市場國家旅遊業再受創

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情近期在全球多國再次抬頭，新興市場國家旅遊業復甦正面臨嚴峻的外部壓力。國際金融協會（IIF）預計，旅遊業收入流入銳減將影響旅遊業依賴國的國際收支平衡。

中新社報導，受疫情廣泛封鎖措施影響，大多數新興市場國家的遊客流入數量在今年上半年基本維持在較低水平。聯合國世界旅遊組織（UNWTO）報告顯示，上半年國際遊客入境人次同比暴跌65%，換算成出口收入估計損失4600億美元。

下半年，隨著疫情形勢緩和，多國重啟經濟，旅遊業迎來短暫回暖，但近期多國疫情嚴重反彈使旅遊業的復甦前景再次蒙上陰影。

IIF近幾個月的研究數據顯示，歐洲夏季旅行限制的放鬆使旅遊收入獲短期增長，但新一輪疫情下，歐洲主要國家實施封鎖措施使旅遊業復甦舉步維艱。而亞洲方面，由於不少國家的旅遊景點仍延續一貫的嚴格措施，近幾個月也尚未出現真正意義上的復甦。

IIF預計，此番疫情中，旅遊業收入流入將進一步顯著影響新興市場國家的GDP增長，對依賴旅遊業比較重的國家和地區尤甚。這些國家的外匯儲備也面臨巨大壓力。IIF預計，旅遊收入下滑將加劇新興市場國家的國際收支失衡。依賴旅遊業的小型經濟體受到的影響最大，更大的新興市場經濟體如泰國、南非、馬來西亞和埃及等也難以避免。　　

IIF副首席經濟學家Elina Ribakova指出，旅遊業崩潰加劇了商品出口大幅下降帶來的外部壓力。目前，全球經濟低迷使外部需求持續壓低，大宗商品價格因此受到影響，對依賴大宗商品的新興市場國家構成了壓力。

鑑於疫情下全球金融市場的避險情緒，IIF預計一些國家或出現資本淨流出，這也將進一步增加這些國家國際收支調整的必要性。在IIF看來，儘管許多新興市場國家的商品收支狀況有所改善，但服務業收支狀況急劇惡化或加劇外匯儲備的流失，預計土耳其等將受到明顯影響。

疫情不僅重創旅遊業，其影響也已向航空業交通業蔓延。受航班運輸量嚴重萎縮衝擊，國際航空運輸協會預測，今年全球航空公司的經濟損失將達840億美元，預計今年營收為4190億美元，僅為去年的一半。

疫情 新興市場

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