IEA：今年全球新增再生能源發電容量創新高

國際能源總署（EIA）指出，2020年全球新增的再生能源發電容量創新高，全球新增的電力有將近90%來自再生能源，僅10%來自天然氣與燃煤。這個趨勢顯示，到2025年時，綠色電力將打破50年來燃煤的霸主地位，成為最大的電力來源。如果美國總統當選人拜登的政策能夠落實，綠能將加速發展。

由於全球愈來愈認同減碳的必要性，使再生能源對投資者的吸引力提高。IEA指出，在全球大部分股市，再生能源設備製造及電力開發相關類股的表現，都優於大盤指數，其中太陽能業者的股價已比2019年12月上漲逾一倍。

IEA執行理事畢洛爾指出，「再生能源打破新冠肺炎帶來的困境，展現強勁成長，而其他燃料則處境艱困。再生能源業強韌表現，加上展望良好，已充分反映在股市投資人的行為上」。

他並表示，「到2025年時，再生能源將成為全世界最大的電力來源。預料屆時再生能源將供應全球三分之一的電力。太陽能將成為全球電力市場的新霸主」。

IEA並預測，2020年全球再生能源新產能將達2,000億瓦，主要是中國大陸及美國開發商搶在獎勵計畫到期之前加速擴張產能。2021年成長可能更強，因為印度及歐盟也將加速擴張。

但IEA警告，在現行的政策條件下，2022年成長將可能小幅減緩。畢洛爾表示，「再生能源能夠對疫情展現韌性，但最怕政策不確定，須靠多國政府帶動經濟持續復甦，並加速向清潔能源轉型」。