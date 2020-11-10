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疫苗進展燃起經濟復甦希望 油價大漲、金價創8月以來最大跌幅
紐約原油期貨周一創下5月以來最大漲幅，因為輝瑞/BioNTech SE候選新冠疫苗可能取得突破的消息，給市場注入了需求反彈的新希望。金價跌破每英兩1,900美元，疫苗進展可能加速經濟從疫情中復甦，削弱了擴大刺激政策的希望。以下是整理自彭博的商品行情：
●原油：WTI合約創5月來最大漲幅
紐約原油期貨一度大漲8.5%。輝瑞與BioNTech SE發布的初步研究結果顯示，其試驗新冠疫苗可預防90%以上的有癥狀感染。
「這將改變需求側的一切，」CFRA Research能源股分析師Stewart Glickman稱。「假設可以商業化生產，投資人就很可能在知道有疫苗的情況下追逐更多風險」
西德州中級原油（WTI）12月交割期貨上漲3.15美元，收報每桶40.29美元。布蘭特原油1月交割期貨上漲2.95美元，結算價報每桶42.40美元。該合約創6月以來最大單日漲幅。
●金價創8月以來最大跌幅
新冠疫苗進展的消息公佈後，金價一度暴跌5.2%，創8月以來最大跌幅，回吐美國大選以來的全部漲幅。美國公債殖利率上升，也令黃金承壓。10年期美國公債殖利率升破1%。
紐約時間下午3點，現貨金下跌4.3%，至每英兩1,866.94美元。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨下跌5%，結算價報每英兩1,854.40美元。銅期貨在倫敦金屬交易所跌0.4%，至每噸6,916美元，一度觸及7,054美元，創2018年6月以來新高。
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