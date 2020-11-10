台積電ADR大跌2.6％ 溢價縮為10.8％

台積電ADR周一開高走低，終場大跌2.6%，收89.03美元，較台北交易股票溢價10.8%。費城半導體指數跌1.3%。

美股周一大漲，道瓊收盤勁揚超過800點，因製藥業者輝瑞（Pfizer）和BioNTech的新冠疫苗試驗數據顯示有超過90%的效用，緩解投資人對緊縮防疫封鎖措施的疑慮，再加上美國大選結果底定，也掃除市場的不確定性。不過，那斯達克指數跌逾1%，顯示曾是疫情期間大贏家的科技股走軟。

道瓊工業指數9日收盤大漲834.57點，漲幅3%，報29,157.97點； 標普500指數漲1.2%，報3,550.50點，是9月初以來最高收盤水準；那斯達克綜合指數跌1.5%，報11,713.78點

台灣加權股價指數昨天漲153.94點收13,127.47點。台積電漲1.3%收458.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 70.47 +2.70 70.20 0.39

中華電 CHT 110.30 +0.10 110.00 0.27

台積電 TSM 508.02 -2.60 458.50 10.80

聯電 UMC 32.41 +6.37 31.80 1.92