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日圓重貶創下3月來最大跌幅 投資人爭相擁出避險資產
投資人周一大舉拋售日圓，買入風險較高的貨幣和美元，市場對經濟和世界貿易的信心增強，受新冠疫苗取得進展和拜登贏得美國大選提振。
原本受到青睞的避險日圓兌美元一度重貶2.2%，創下3月來最大跌幅，終場跌近2%至105.32。澳幣和挪威克朗漲幅最大。
富國銀行策略師 Brendan McKenna 說：「很有可能，風險情緒仍會維持到年底，日圓還有走貶的空間。」
輝瑞周一表示，根據初步試驗結果，旗下實驗性新冠疫苗的有效性超過90%，代表對抗這場已造成逾百萬人死亡、
撼動全球經濟、新冠肺炎疫情終於獲致重大勝利。拜登上任後預計將採取穩定的政策支撐國際貿易，新冠疫苗研發成功視為一大提振。
美元兌歐元也上漲0.4%，因市場愈發相信，疫苗可以讓美國經濟成長速度夠快，從而推高利率。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.6%，報92.821，上周曾觸及10周低點92.12。
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