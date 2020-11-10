快訊

疫苗效果逾9成！ 道瓊指數盤中創新高 收盤大漲834點

「出於政治目的逮捕港民」 龐培歐制裁4陸港官員

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿龐培歐。路透社
美國國務卿龐培歐。路透社

美國國務卿龐培歐9日發布聲明，制裁涉及4名中國大陸及香港政府官員，因其執行中共強加給香港的港版國安法，威脅香港的和平、安全和自治；包括北京駐港國安公署副署長李江舟、香港警務處國家安全處負責人劉賜蕙，與高級警司李桂華。

龐培歐表示，指定中國大陸港澳辦副主任鄧中華為制裁對象，因鄧中華所屬的中國港澳辦，採取諸多行動，干涉香港事務，鎮壓示威群眾。

龐培歐表示，以上被點名的中港官員持續破壞所承諾給香港的自治與自由，出於政治目的逮捕人民。

龐培歐說，被點名者將被禁止入境美國，他們在美國的資產，或由美國他人持有或控制的資產，都將被凍結。

龐培歐表示，美國今天採取的行動，強調美方究責扼殺港人民自由及損害香港自治的決心；再次呼籲北京，履行其在「中英聯合聲明」中，所做的國際承諾。

香港 龐培歐 港版國安法

延伸閱讀

泛民8人被捕 龐培歐：港府出於政治目的 濫用執法權

8泛民派人士遭捕 龐培歐：港府出於政治目的濫用執法權

蓬佩奧訪印尼 聚焦南海爭端與維吾爾人議題

再度指定中國大陸外國使團 龐培歐點名「華府統促會」

相關新聞

疫苗效果逾9成 美股指數盤中創新高

製藥商輝瑞和BioNTech的試驗數據顯示其新冠病毒(Covid-19)疫苗的有效性超過90%，航空股和旅遊股連袂大漲。

「出於政治目的逮捕港民」 龐培歐制裁4陸港官員

美國國務卿龐培歐9日發布聲明，制裁涉及4名中國大陸及香港政府官員，因其執行中共強加給香港的港版國安法，威脅香港的和平、安...

聯準會警告 若控制不住疫情 資產價格會有大跌風險

聯準會（Fed）警告，如果新冠疫情帶來的經濟影響在未來數月出現惡化，主要市場資產價格仍可能遭受打擊。

「雙利多」加持 全球股市狂飆、油價漲10％

在「雙利多」的加持下，全球金融市場9日盤中狂漲，世界股市攀抵歷來最高，美股道瓊工業指數早盤飆漲逾1,300點，刷新歷史紀...

輝瑞新冠疫苗報捷 Zoom、Netflix等居家避疫股大跌

Zoom、亞馬遜等居家避疫概念股的股價9日盤中大跌，因為美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）稍早之前發布新冠疫苗研發的重大利...

軟銀上季獲利 繳出佳績

日本軟體銀行集團（SoftBank）上季財報亮眼，旗下願景基金事業更締造創紀錄的獲利，主因是願景基金投資組合中一些新創公...

美企業財報…沒想像中差

美國大企業陸續公布的上季財報顯示，沒有華爾街想像那麼差。根據分析師的最新預估，美股標普500指數成分企業獲利預估將比一年...

OPEC+減產協議 可能延長

沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲9日表示，若取得共識，有可能調整石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+），甚至不排除在減產協...

RCEP明部長級會議 拚周日簽署

日本時事通信社報導，日本、中國大陸、南韓與東協國家等十五國，將於十一日召開部長級會議，討論簽署全球最大貿易協定「區域全面...

疫情拖累拍攝 預料明年韓劇數量減少

專家9日指出，受新冠肺炎疫情衝擊，南韓明年推出的韓劇數量可能會減少。

美股早盤狂漲逾1400點 輝瑞新冠疫苗取得重大突破

美國股市9日早盤大漲，美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech研發的新冠肺炎疫苗試驗數據，顯示這款疫苗的有效抵...

輝瑞新冠疫苗逾90%有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

美國總統候選人拜登勝選，降低美國政局的不確定性，加上美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）9日表示，大規模研究的初步數據顯示，...

熱門新聞

選輸又賠掉夫人？ 英媒爆料：梅蘭妮亞將向川普提離婚

輝瑞新冠疫苗逾90%有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

美國直升機墜醫院打翻待移植心臟 醫驚險搶救

在找另一個地球？ NASA：銀河系至少有3億顆宜居星球

美股早盤狂漲逾1400點 輝瑞新冠疫苗取得重大突破

9成押川普贏…英瘋美選舉開出最大政治賭盤 一人拿走5700萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。