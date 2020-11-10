「出於政治目的逮捕港民」 龐培歐制裁4陸港官員
美國國務卿龐培歐9日發布聲明，制裁涉及4名中國大陸及香港政府官員，因其執行中共強加給香港的港版國安法，威脅香港的和平、安全和自治；包括北京駐港國安公署副署長李江舟、香港警務處國家安全處負責人劉賜蕙，與高級警司李桂華。
龐培歐表示，指定中國大陸港澳辦副主任鄧中華為制裁對象，因鄧中華所屬的中國港澳辦，採取諸多行動，干涉香港事務，鎮壓示威群眾。
龐培歐表示，以上被點名的中港官員持續破壞所承諾給香港的自治與自由，出於政治目的逮捕人民。
龐培歐說，被點名者將被禁止入境美國，他們在美國的資產，或由美國他人持有或控制的資產，都將被凍結。
龐培歐表示，美國今天採取的行動，強調美方究責扼殺港人民自由及損害香港自治的決心；再次呼籲北京，履行其在「中英聯合聲明」中，所做的國際承諾。
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