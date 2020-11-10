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OPEC+減產協議 可能延長
沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲9日表示，若取得共識，有可能調整石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+），甚至不排除在減產協議於2022年4月到期後，繼續予以延長。阿布都阿濟茲在阿布達比一場國際油市研討會的視訊會議上表示：「在取得所有人的共識後，我們能改變（減產）協議的方向，並根據未來我們可能看到的情況，對協議進行調整。」這是沙國再次對外傳遞出OPEC+正在重新考慮1月放寬減產措施的訊號。摩根大通已表示，OPEC+可能必須延後預定明年1月起放寬減產限制的計畫。成員包括沙國與俄羅斯的OPEC+預定明年1月提高產量，把每日770萬桶的減產量放鬆近200萬桶，將於11月30日至12月1日做出決定。阿布都阿濟茲還說，OPEC+接下來的行動，可能「遠不只於」石油分析師當前的預期，其中一個可能性是整體減產協議原訂於後年4月到期後，繼續延長。
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