軟銀上季獲利 繳出佳績

日本軟體銀行集團（SoftBank）上季財報亮眼，旗下願景基金事業更締造創紀錄的獲利，主因是願景基金投資組合中一些新創公司的市值回升，以及中國大陸網路房仲平台「貝殼找房」首次公開發行股票（IPO）後股價飆漲。

軟銀9日公布的財報顯示，截止9月底止的第2季淨利為6,275億日圓（60億美元），反映軟銀已從去年同期的7,000億日圓虧損中復甦，當時軟銀投資的共享辦公室業者WeWork估值重挫，拖累軟銀財報。

軟銀集團獲利飆升，是因該公司近期透過獨立子公司砸下數十億美元，買進亞馬遜、Google母公司字母（Alphabet）、Netflix等大型上市科技股。在新冠疫情帶動科技股猛漲下，截至9月30日，軟銀持有的股票價值168億美元，包括價值63億美元的亞馬遜股票和22億美元的臉書股票。

願景基金事業第2季寫下創紀錄的7,844億日圓（76億美元）獲利，自去年同期的虧損6,120億日圓反彈，改寫2018年第3季的紀錄。