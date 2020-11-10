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美企業財報…沒想像中差

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
圖／經濟日報提供
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美國大企業陸續公布的上季財報顯示，沒有華爾街想像那麼差。根據分析師的最新預估，美股標普500指數成分企業獲利預估將比一年前衰減7.5%，遠小於9月時的預測，凸顯許多企業逐步擺脫新冠肺炎疫情陰影，可望帶動美股進一步走高。

華爾街日報報導，根據FactSet，標普500成分企業第3季獲利預料將年減7.5%，減幅明顯小於分析師在9月底預估的21%。

儘管疫情持續拖累經濟，但美企的獲利下滑幅度比原估小，顯示許多公司正逐漸走出疫情陰霾，優比速（UPS）、花旗、塔可鐘母公司百勝餐飲集團（Yum！Brands）等業者的財報，都優於市場預期。

多頭投資人認為，企業財報比預期出色，可望帶動美股打破狹幅整理格局，改寫歷史新高。

疫情 美股 標普

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