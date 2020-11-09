美國「超級高鐵」首度載客測試 未來時速可達1000公里

美國運輸技術公司「維珍超迴路列車」（Virgin Hyperloop）今天首度搭載乘客展開測試，公司聲稱，這是邁向這項「開創性」技術的重大一步，此技術能以時速1000公里運送乘客。

「超迴路列車」（Hyperloop）的構想是在真空管道中，利用膠囊型座艙搭載乘客，支持者表示，這可能為高速移動帶來革命性改變。

Virgin Hyperloop表示，超迴路列車時速最高將能達到1080公里，估計從洛杉磯到舊金山約615公里路程，只需要45分鐘，而且不會產生碳排放。

美國科技狂人馬斯克（Elon Musk）2012年首度提出超迴路列車構想，但直到今天之前，都沒有搭載乘客進行測試過。

Virgin Hyperloop在內華達州沙漠一處地點進行測試，500公尺距離只需要15秒。