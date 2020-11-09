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美國「超級高鐵」首度載客測試 未來時速可達1000公里

中央社 / 洛杉磯8日綜合外電報導
「超迴路列車」的構想是在真空管道中，利用膠囊型座艙搭載乘客。 路透社
「超迴路列車」的構想是在真空管道中，利用膠囊型座艙搭載乘客。 路透社

美國運輸技術公司「維珍超迴路列車」（Virgin Hyperloop）今天首度搭載乘客展開測試，公司聲稱，這是邁向這項「開創性」技術的重大一步，此技術能以時速1000公里運送乘客。

「超迴路列車」（Hyperloop）的構想是在真空管道中，利用膠囊型座艙搭載乘客，支持者表示，這可能為高速移動帶來革命性改變。

Virgin Hyperloop表示，超迴路列車時速最高將能達到1080公里，估計從洛杉磯到舊金山約615公里路程，只需要45分鐘，而且不會產生碳排放。

美國科技狂人馬斯克（Elon Musk）2012年首度提出超迴路列車構想，但直到今天之前，都沒有搭載乘客進行測試過。

Virgin Hyperloop在內華達州沙漠一處地點進行測試，500公尺距離只需要15秒。

試乘乘客盧欽（Sara Luchian）告訴英國廣播公司（BBC），這趟試乘讓她在「心理和生理上極度興奮」，而且沒有不適感。

美國運輸技術公司「維珍超迴路列車」首度搭載乘客展開測試，此技術能以時速1000公里運送乘客。 歐新社
美國運輸技術公司「維珍超迴路列車」首度搭載乘客展開測試，此技術能以時速1000公里運送乘客。 歐新社
美國運輸技術公司「維珍超迴路列車」首度搭載乘客展開測試，此技術能以時速1000公里運送乘客。 歐新社
美國運輸技術公司「維珍超迴路列車」首度搭載乘客展開測試，此技術能以時速1000公里運送乘客。 歐新社

馬斯克 超迴路列車

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