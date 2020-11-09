日製藥業者衛材股價重挫26% 因阿茲海默症藥物不過關

日本製藥公司衛材（Eisai）股價9日早盤大跌26%，因與百健公司（Bbiogen Inc.）合作研發的阿茲海默症藥物aducanumab，上周五未獲美國食品藥物管理局（FDA）顧問的支持。

外部顧問以8比1的票數、兩票未決定，做成結論說，aducanumab的一項臨床實驗數據雖獲正面成果，但不足以顯示該藥物能發揮作用。他們也以10比1票數、1票未決定，判定該研究不能被視為療法有效的主要證據，因與另一項試驗的結果有所衝突。

衛材股價周一早盤在東京交易所應聲重挫26%，跌至5月以來最低水準。百健的股票周五在正常交易時段被暫停交易。

在此之前，衛材股價周四（5日）勁揚18%，因為FDA在顧問開會前準備的報告支持該藥物有效。至於百健，該股周三（4日）飆升44%至355.63美元、周四下滑7.52%至328.9美元，但周五被暫時停止交易，目前還不知道暫停交易是否持續至周一。