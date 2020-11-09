國際金融 撥雲見日

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電

美國民主黨總統候選人拜登7日自行宣布勝選，成為美國第46位總統，他呼籲美國人放下分歧、團結一心，並承諾迅速採取行動對抗新冠疫情、與政權順利交接。分析師預期，白宮主人出爐，降低了政局不確定性、政策展望也益加明朗，加上拜登內閣的政策不像現任總統川普那麼不可預測，全球金融市場可望撥雲見日。

分析師預估，拜登入主白宮將有利於美國股、債市及新興股市，但不會改變當前「油跌金漲」格局。

拜登發表勝選演說表示，「現在是屏棄刻薄言辭的時候…再次相互傾聽…要停止把反對者視為敵人，我們不是敵人，我們是美國人」，「我會努力恢復美國的靈魂，在世界廣受尊敬，在國內則團結國人」，「我將戮力當一個尋求團結、而非分裂的總統」他也說，9日將任命一個顧問團隊，把控制新冠疫情的競選理念化為政策，並在明年1月20日就職後開始實施。

分析師認為，拜登勝選降低了不確定性，有助美股更上層樓。BMO全球資本管理公司投資組合經理人金波爾說：「風險資產喜歡確定性。」隨著選舉結果漸趨明朗，標普500指數及那斯達克指數上周分別大漲7.3%及9%。

拜登政府將使美國的外交及國際貿易政策更穩定，有利新興股市，尤其是亞洲。法盛投資管理公司（Natixis）全球總體經濟策略主管杜韋珂說，地緣政治不確定性降低，將吸引更多投資人買進亞洲資產。

拜登

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