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特斯拉首推出「閃電」龍舌蘭 售價逾7000隨即銷售一空

聯合新聞網 / 綜合報導
近日特斯拉首度推出「龍舌蘭酒系列」，特殊「閃電」瓶身設計，一推出即銷售一空。圖擷自shop.tesla
近日特斯拉首度推出「龍舌蘭酒系列」，特殊「閃電」瓶身設計，一推出即銷售一空。圖擷自shop.tesla

美國電動汽車龍頭特斯拉（Tesla），除了自家生產的電動汽車受到廣大消費者歡迎外，過去也在官網推出不少特殊商品，例如短褲和衝浪板。然而近日特斯拉又首度推出「龍舌蘭酒系列」，兌現了執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）開始銷售自家白酒品牌的承諾。

根據CNN 》報導，電動汽車製造商特斯拉11月5日在官網首次推出自家酒類系列。從官網照片可看出，該款龍舌蘭是由南加州的烈酒品牌Nosotros Tequila所生產，並由Speakeasy Co 負責銷售，定價為250美金（約新台幣7032元），商品敘述更說明，此為一種獨家的龍舌蘭酒，100%在法國橡木桶中陳釀，具有乾果和淡淡的香草香氣，與肉桂胡椒味。

除了酒本身外，商品的造型也受到大批粉絲關注，特殊的「閃電」形狀，就像是電動車充電時的符號，整個瓶身都是以人工吹製而成，底部還有特製的架酒裝置，可以讓酒瓶直立在桌面上。

報導中也提到，該商品一推出後，即使每人僅限購兩瓶，但還是立刻在短時間內銷售一空，目前也只有美國某些州才可以買得到，必須年滿21歲才能購買，預計在2020年末開始出貨。

然而，這也不是特斯拉第一次推出「特殊」商品。今年7月特斯拉開始在官網上販售「迷你紅色運動短褲」，售價為69.420美金（約新台幣1952元），用來揶揄那些錯失良機的股票放空者，馬斯克在推特（twitter）分享該商品的網址後，還造成官網一度當機。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

電動汽車 特斯拉 馬斯克 CNN

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