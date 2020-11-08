快訊

美媒：拜登拿下賓州20票 以273票突破門檻「當選美國總統」　

亞股本益比誘人 台韓股市分析師叫好

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

亞洲股市的預期本益比，在10月下滑至四個月來低點。不過，這可能讓亞洲股市變得更具吸引力。分析師表示，台灣、南韓、印度和越南股市，都有很好的投資機會。

路透報導，MSCI亞太指數未來12個月的本益比在10月底下滑至15.9，跌抵6月以來的低點，並低於MSCI全球指數的18.3。

SEI Investments亞洲股市主管John Lau表示：「由於許多其他國家的新冠疫情正在重新升溫，投資人將會發現，亞洲股市此時具有吸引力，尤其是如果美元一如預期在美國總統大選過後貶值。」「我們在台灣、南韓、印度和越南股市裡，看到很好的機會。」

預期本益比是以一家公司未來12個月的預期獲利來評估其股價水準，這個比率下滑，代表分析師預期這家企業的獲利成長將更高。

分析師在10月已將亞洲企業未來12個月的預期獲利調高1.5%，因為亞洲新冠肺炎確診人數比歐美等其他地區少，且大多數工廠都已恢復全面運轉。

數據顯示，亞洲股市預期本益比最低的為香港、中國大陸和南韓股市，分別為11.41、11.43和11.66；最高的則是印度、日本和澳洲股市，分別為19.55、16.77、16.45。

另外，摩根大通（JPMorgan Chase）看好新興市場資產未來幾個月的表現，認為由於全球利率維持在超低水準、美元走軟、且美國可能選出一位行事較溫和的總統、共和黨仍掌握參院，新興市場債市將受益。

墨西哥和中國大陸的證券市場，先前受川普政府挑起貿易戰的打擊，但由於看好拜登上台後會重回較傳統的路線，已經上漲一段時間，摩根大通投資部門的操盤手阿莫亞認為，這個趨勢還會延續下去。

本益比

延伸閱讀

印度恢復太空任務 首次發射火箭運載衛星

印度單日新增逾5萬人染疫 累計近850萬人確診

恐面臨中巴同時攻擊 印度：部隊須做好準備

印度國防參謀長：印中對峙恐引發較大衝突

相關新聞

星期人物／奇斯基一手回天 Airbnb疫中上市

今年新冠肺炎疫情重挫全球經濟，觀光及旅宿業尤其慘澹，許多飯店和航空公司黯然熄燈。同樣受到打擊的旅宿訂房平台Airbnb（...

亞股本益比誘人 台韓股市分析師叫好

亞洲股市的預期本益比，在10月下滑至四個月來低點。不過，這可能讓亞洲股市變得更具吸引力。分析師表示，台灣、南韓、印度和越...

美大選日後一天 陸股展現吸金大法

國際金融協會（IIF）數據顯示，在美國總統大選日隔天，中國大陸股市吸引了17億美元的外國投資組合資金，為今年來最大單日資...

巴菲特的波克夏Q3淨利激增82% 拜美股大漲之賜

彭博資訊報導，「股神」巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）第3季營業利益54.8億美元，較去年同期...

上季財報優於預期的標普500美企 比率比去年高

儘管今年新冠肺炎疫情對經濟造成莫大衝擊，但上季財報優於預期的美國企業反倒比去年同期還多，其中又以醫療保健與科技業為最大贏...

亞股預期本益比下滑 分析師看好台股投資機會

亞洲股市的預期本益比，在10月下滑至四個月來低點。不過，這可能讓亞洲股市變得更具吸引力。分析師表示，台灣、南韓、印度和越...

疫情下不給糖不搗蛋 賀喜萬聖節糖果銷量仍略增

儘管疫情升溫，美國小朋友在萬聖節挨家索討糖果的人數減少，北美最大巧克力生產商賀喜公司仍表示，今年萬聖節糖果銷售仍小幅上揚

晶片股和科技股帶動美股一周狂歡後 下周可能稍事喘息

受到民主黨總統候選人拜登在美國總統選舉得票領先的激勵，費城半導體指數周五一連五日上漲，再創新高，也激勵台積電ADR刷新歷...

美當前對中政策 駐北京使館：兩黨普遍支持

美國大選開票陷入膠著之際，美國駐中國臨時代辦傅德恩表示，無論選舉結果為何，美國都將繼續推動與中國之間公平對等的關係，而共...

等待選舉結果 股指本周創4月來最大漲幅

股市6日基本持平，交易員仍在等待總統和國會選舉明確的結果。美國失業數據優於預期，也維持股指走勢。

比特幣漲勢凌厲 直逼16,000美元

美國總統大選結果依然混沌不明，不過比特幣延續漲勢，6日盤中攻破15,000美元關卡，站上2018年1月以來最高價位。比特...

美10月新增就業人數降 5月以來最少的一個月

美國10月非農就業人數增加人數高於預期，卻是5月就業回升以來人數最少的一個月，顯示政府擴張支出計畫到期及新冠肺炎疫情再起...

熱門新聞

密州計票軟體出現錯誤？ 把共和黨6000張選票算給民主黨

最新美國大選開票結果／喬治亞州差距拉大 拜登領先川普7248票

拜登將發表演說！川普怒推文：若他宣布勝選「我也可以這樣說」

美總統大選結果將揭曉 周陽山：拜登比川普讓對岸頭痛

只聞新人笑！泰國廢妃下場淒涼 剃髮為尼念經種菜

辛普森家族再度神預言？早在2012年幾乎成功預測美國選情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。