新聞集團、紐時數位訂閱大增

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
華爾街日報的母公司新聞集團上季營運報喜。（路透）
華爾街日報的母公司新聞集團上季營運報喜。（路透）

新聞集團（News Corp）和紐約時報上季繳出獲利增加的成績，原因是訂閱營收成長，抵銷受疫情影響而銳減的廣告收入。然而，紐時不看好未來訂閱用戶成長速度還會跟現在一樣快。

新聞集團5日表示，在9月底止的2021年度第1季轉虧為盈，由去年同期的虧損轉為獲利3,400萬美元；紐約時報同日表示，第3季獲利增逾一倍至3,360萬美元。新聞集團旗下擁有華爾街日報、全球最大出版商哈波柯林斯，以及在英國、澳洲的新聞機構。

新冠肺炎疫情已影響許多新聞媒體業者，造成紙本廣告與驟降。新聞集團和紐時能熬過這場危機，主要是將更多重心放在推動數位訂閱的策略。

新聞集團旗下媒體道瓊社表示，上季數位發行營收就占總發行收入的63%；紐時也說，數位訂閱營收占總營收的比重，為有史以來首度超過紙本訂閱營收比重。

紐時執行長勒菲安（Meredith Kopit Levien）表示，紐時過去一年來增加了200萬名數位訂戶。她說：「24小時的新聞報導顯然發揮了作用。」

紐時表示，預計在數位訂閱營收大增35%的帶動下，本季總訂閱營收增加約14%。然而，在疫情持續影響下，本季的廣告營收將下滑30%。

勒菲安也警告說，紐時明年不可能還能以同樣速度增加訂閱用戶。她稱今年是數位訂閱成長「空前的一年」，「我們不認為還能複製這種成果」。

彭博分析指出，雖然線上事業如今是紐時的主要核心，但網路廣告無法每次都定出像平面廣告一樣價格。

紐時正力圖從付費讀者身上汲取更多收入，以填補搖搖欲墜廣告市場所留下的缺口。投資人正密切關注這家出版業者是否在川普敗選、極快的新聞周期放緩下，還能讓數位訂戶繼續成長。

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