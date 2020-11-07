在新冠肺炎疫情肆虐之際，消費者將原本的旅遊和娛樂支出，轉為花費在家用健身器材、披薩及電玩遊戲上，帶動這些居家防疫相關業者上季業績大幅成長。

華爾街日報（WSJ）報導，居家健身業者派樂騰（Peloton）5日公布，上季營收攀抵7.579億美元，比去年同期成長逾兩倍。

披薩業者約翰老爹（Papa John's）上季營收則成長17%，為近八年來最大增幅。電玩遊戲發行商Take-Two互動公司儘管新作品減少，淨預訂額意外成長，獲利也增加。

相形下，旅遊與娛樂業者的財報相當悽慘，例如Live Nation娛樂公司營收年比銳減95%、博弈業者永利渡假村營收劇減78%，線上旅遊業者Booking控股公司營收也下滑48%。

派樂騰說，從疫情爆發以來，旗下產品的需求居高不下，為確保能更快出貨，正進行投資，但可預見的未來內供應仍吃緊。

隨著餐飲業者重新開門營業，約翰老爹的營收成長開始放緩，上季北美直營與加盟合計同店銷售增幅為24%，略低於第2季的成長28%。約翰老爹執行長林區坦承已見到這種趨勢，但表示公司今年來已增加逾800萬名新客戶，且與疫情前的客戶相比，來店次數與平均客單價大多更高。