Uber外送事業明年拚盈

叫車平台優步（Uber）上季營收與獲利皆不如市場預期，且美國叫車市場的復甦步調緩慢，唯一亮點是外送需求受惠於新冠肺炎疫情期間的需求暴增。

Uber在每股5日盤後公布，第3季營收年減18%至31.3億美元，略低於分析師預估的32億美元，息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）經調整後為負6.25億美元，虧損金額更甚於市場預估的5.97億美元；未經調整的每股虧損為62美分，稍優於市場預估的每股虧損65美分。

為安撫投資人，Uber執行長庫斯洛沙希在電話會議上重申，公司絕對能達成到明年底前讓單季出現調整後獲利，外送事業明年也能轉盈。

Uber叫車事業最重要的市場美國，上季復甦步調持續落後其他地區。叫車部門上季訂單總額若不計匯損，比去年同期銳減50%，其中美國訂單比去年同期下滑60%；上季歐洲和中東市場的訂單總額僅比去年同期下滑36%。至於包括Uber Eats在內的外送部門，上季營收增逾一倍，攀抵14.5億美元，創下歷史新高，調整後虧損1.82億美元，但虧損持續縮小，且是Uber股票上市以來表現最好的一季。