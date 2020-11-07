師法亞洲 西方國家要當企業靠山

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
西方國家擔憂競爭不過中國等亞洲經濟體，改而擁抱干預措施，接受政府可以更大程度控制商業活動。（路透）
西方國家擔憂競爭不過中國等亞洲經濟體，改而擁抱干預措施，接受政府可以更大程度控制商業活動。（路透）

西方國家正在效法亞洲國家，從過去左右其經濟思維的自由市場學說，轉向接受政府能夠擴大控制商業活動，反映出西方民間產業須與有政府撐腰的亞洲企業競爭，引發西方政府的焦慮情緒。

在向來崇尚自由貿易的出口重鎮歐盟，各國領導人上月已矢言，將對外國競爭對手樹立壁壘、讓關鍵技術生產回流、降低醫療等敏感產業對外國的依賴程度，並培植數位的重要領導企業。

義大利，政府支持的銀行Cassa Depositi e Prestiti上月買進泛歐交易所（Euronext）的股權，以支持泛歐交易所收購義大利證交所。

德國政府最近以100億歐元紓困漢莎航空（Lufthansa），換取20%的持股和兩席理監事。至於美國，兩黨都希望政府對經濟議題上，扮演更重要的角色。國會議員想協助美國半導體產業持續領先中國大陸，力主提供誘因給在美國本土興建晶圓廠的公司，並資助技術研發。

這種態度的轉變反映出西方國家的深層焦慮。當局擔心，自家民間企業在與有中國大陸或其他亞洲政府支持的大企業相競爭時，是否還能維持生活水準和技術優勢。

這股潮流也因新冠肺炎疫情而加速。這場疫情促成外界重新構思公私營部門之間的平衡，以及歐美大規模刺激方案能如何重塑經濟。在新冠疫情肆虐期間，西方政府也實施大規模刺激方案，對過去被認為並非政府權責的各行各業注資。英國首相強生政府已表示，脫歐後會積極奉行政府補助的產業政策。

這項轉變也象徵西方國家的思維轉向。過去約40年來，西方政府的產業思維都強調由市場主導產業發展，降低國家對企業的支持角色，並鬆綁阻礙競爭與開放貿易的管制措施。前英國央行官員波森（Adam Posen）說：「這是重大的歷史發展。」

在此同時，新冠疫情也使亞洲政府加強干預；這些干預作為在過去造就了成長佳績和致勝產業，例如日本和南韓的電子製造業，以及中國大陸的太陽能和半導體產業。

歐盟執委會執行副主席薇絲塔格說，「我們能（向中國）學習的一件事是，制定戰略並堅持下去」，尤其是在新的數位產業。

疫情 義大利

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