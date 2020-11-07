大馬拉高明年預算支出

馬來西亞明年將擴大預算支出，加碼社會服務領域和基礎建設方面的開支，以減輕新冠肺炎疫情衝擊，把經濟拉回快速成長的軌道。

大馬財政部6日表示，2021年度預算規模將為3,225.4億馬元（780億美元），支出規模比今年擴大8.5%，赤字預估將占國內生產毛額（GDP）的5.4%，比今年估計的6%減少。

大馬總理慕尤丁表示，新冠疫情造成的社會經濟影響，預計將會延續到明年，因此明年度預算將會續偏重於保護國民的生命和生活，以及更多用來解決疫情對整體經濟持續影響的措施。

大馬政府估計，明年度預算、再加上今年稍早宣布的合計730億美元刺激方案，將會帶領現已陷入衰退的大馬經濟，明年成長6.5%至7.5%，但前提是疫情受到控制，且全球需求持續復甦。

這是大馬在新冠疫情爆發後發布的首份國家預算，預定本月底送交國會批准，但預料將在國會遭受考驗。慕尤丁政府在國會只擁有勉強多數席次，但最大盟黨和反對黨目前都對慕尤丁政權十分不滿。

金英證券固定收益研究主管潘文生表示，明年的經濟成長預測並非無法達成，但有太多因素取決於全球復甦進展，「考慮到政府預測今年經濟萎縮4.5%的基期效果，6.5%至7.5%的成長目標並非無法達標，但這顯然需要仰賴全球迅速復甦」，且以疫情發展來看，當局也可能下修目標值。