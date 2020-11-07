美疫情升溫 油價重挫

由於美國新冠疫情升溫，連兩天新增確診病例都超過10萬人，續創新高，再加上美國可能推出的刺激措施規模預料將比市場預期還小，衝擊投資人信心，國際油價6日盤中重挫約3%。

西德州中級原油12月期貨價格6日盤中跌3.2%，報每桶37.56美元，倫敦布蘭特原油1月期貨也跌2.8%至每桶39.79美元。

雖然美國民主黨總統參選人拜登勝選的機率升高，但他可能面對國會兩院分由兩黨主導的情況，可能導致他更難推出大規模的抗疫支出計畫，而美國總統川普在多州提起重新計票訴訟和法律挑戰，也可能引發政局的長期不確定性。

此外，美國5日新增的新冠肺炎確診人數連續第二天超過10萬人，寫下悲慘的新紀錄。

紐約時報統計數字超過11.7萬人，約翰霍普金斯大學的統計數字則為逾12.1萬人。過去七天以來，美國新增的確診病例有三天超過10萬人，對好幾周的醫院造成壓力，也導致家庭開始調整26日的感恩節晚餐計畫。

美國新冠疫情持續惡化，也將衝擊石油需求的前景。Oanda資深市場分析師莫亞表示：「市場強烈預期，美國和歐洲將為了抑制疫情擴散，實施更嚴格的管制措施。這個冬季將會十分難熬。市場已高度美國將再度實施封鎖措施。」

主導石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的沙烏地阿拉伯和俄羅斯，正在勸說其他會員國，把目前的減產期限延長到明年，而非現在的從1月開始增產。OPEC+將在本月底的會議上決定明年的供應水準。

能源貿易商也說，歐洲與世界各地當前對油市的態度都偏空，因為歐洲多國的封鎖防疫措施持續捲土重來。