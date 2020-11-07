芝加哥黃豆期貨6日盤中漲至每英斗11美元以上，為四年來最高，原因是在農作物關鍵的生長期間，市場愈發擔憂阿根廷與巴西乾燥天候會影響黃豆收成。

芝加哥1月黃豆期貨上漲0.4%至每英斗11.0775美元，周線漲幅可望創下兩個月來最大。在這個種植季節開始時，阿根廷農民已暫緩耕作，因為天氣太乾而無法播種。根據布宜諾斯艾利斯穀物交易所，目前僅4.1%的農田完成播種，遠低於往年正常水準；阿根廷是全球最大黃豆粉和黃豆油出口國。

巴西也面臨持續乾旱以及被迫延後種植，這意味著全球最大黃豆進口國中國大陸，可能必須在2月期間轉向美國購買黃豆，而這段期間通常是南美作物收成期。

布宜諾斯艾利斯穀物交易所分析師柯帕蒂說，彭巴草原農作物帶的農民「正等待降雨以便開始耕種」。

布宜諾斯艾利斯穀物交易所9月說，在收成減少下，本季產量可能降至4,650萬公噸，比前一季少5.1%。然而，乾旱可能持續下去，造成的傷害將大於最初預期。