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豐田將全年獲利預估調高一倍 甩疫情陰霾銷售復甦

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
豐田將全年獲利預估調高逾一倍。（美聯社）
豐田將全年獲利預估調高逾一倍。（美聯社）

豐田汽車將全年獲利預估調高逾一倍，顯示該車廠正逐漸擺脫新冠疫情帶來的干擾因素。

全球第二大車廠豐田6日表示，預估在截至明年3月底止的會計年度營業利益達1.3兆日圓（126億美元），比5月時預估、8月時維持預估的5,000億日圓高出逾一倍，也高出分析師預期的1.25兆日圓。

至於在7月至9月的一季，豐田獲利5,060億日圓，高於原先預期的3,160億日圓。

豐田上調財測，凸顯該公司有信心能夠安度疫情影響，超越社長豐田章男矢言只要在疫情間維持獲利的目標。豐田正提高產能以滿足成長中的全球需求，和其他主要汽車廠一樣，在上季見到獲利好轉的情況。

消息帶動豐田股價勁揚約2%。該公司股價今年來下跌約8%，不如那斯達克OMX全球汽車股指數同期間約27%的漲幅。

豐田 疫情

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