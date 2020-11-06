豐田將全年獲利預估調高一倍 甩疫情陰霾銷售復甦
豐田汽車將全年獲利預估調高逾一倍，顯示該車廠正逐漸擺脫新冠疫情帶來的干擾因素。
全球第二大車廠豐田6日表示，預估在截至明年3月底止的會計年度營業利益達1.3兆日圓（126億美元），比5月時預估、8月時維持預估的5,000億日圓高出逾一倍，也高出分析師預期的1.25兆日圓。
至於在7月至9月的一季，豐田獲利5,060億日圓，高於原先預期的3,160億日圓。
豐田上調財測，凸顯該公司有信心能夠安度疫情影響，超越社長豐田章男矢言只要在疫情間維持獲利的目標。豐田正提高產能以滿足成長中的全球需求，和其他主要汽車廠一樣，在上季見到獲利好轉的情況。
消息帶動豐田股價勁揚約2%。該公司股價今年來下跌約8%，不如那斯達克OMX全球汽車股指數同期間約27%的漲幅。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言